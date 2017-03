Du rer ikke opp sengen

Et studie viser at 19 prosent av dem som rer opp sengen hver morgen, får mye bedre søvn enn andre. Det er et smart tips som det er verdt å prøve.

Du dropper frokosten

Mange er rett og slett ikke sultne om morgenen, og det er helt normalt. Og det er ret normalt. Men studier viser at frokosten er viktigere enn du tror. Det viser seg nemlig at de som spiser frokost med mye protein som for eksempel egg, inntar vesentlig færre kalorier i løpet av dagen - OG de føler seg mindre sultne slik at de ikke spiser for mye eller havner i kakefellen.