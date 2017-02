Fire sovevaner som skader parforholdet

3. Dere krangler før leggetid

En krangel før leggetid, kan ødelegge en god natts søvn fordi dere begge ligger og grubler på det halve natten. Dessuten kan det være vanskeligere å riste det av seg når det skjer rett før leggetid. Spar derfor de vanskelige samtalene til et tidspunkt der dere begge er uthvilt.

4. Dere legger dere på forskjellige tidspunkter

Av og til kan det være en fordel å legge dere på forskjellige tidspunkter, slik at dere får litt alenetid og muligheten til å sove uforstyrret. Men pass på at ulike sovemønstre ikke blir en vane som går ut over sexlivet deres. Gjør det ikke det, kan dere imidlertid fortsette å gå i seng som dere pleier.

Kilde: huffingtonpost.com