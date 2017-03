Hvilken sovestilling er best?

Slik ligger du best når du sover

Jeg sover best på magen, men våkner ofte med øm nakke. Er det noe jeg kan gjøre?

Hvis du stort sett sover på magen, er det ikke så rart om du blir øm i nakken, for stillingen gjør at nakken ligger vridd til den ene siden hele tiden. Samtidig har ryggsøylen en unaturlig posisjon som kan føre til ryggsmerter. Det handler likevel mest om hvor lenge du ligger i samme stilling om gangen. Hvis du for eksempel sovner på magen, men vet at du snur deg i løpet av natten, er det tro­lig ikke noe stort problem. Uansett er det best for nakken at du venner deg til å sove på ryggen, slik at både hode, rygg og nakke hviler i en nøytral stilling. Alternativt kan du sove på siden, da er ryggsøylen også naturlig strukket ut mens du sover.