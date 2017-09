Sov bedre med i FORM! Få I FORMs store søvn-nummer (pluss et ekstra blad) for kun 19 kr.



Halvparten av oss sover verken så godt eller lenge som vi trenger. Derfor har vi viet oktoberutgaven av I FORM til søvnen! Gled deg til å få vite mer om god søvn, og få ekspertenes beste råd om hvordan du sover best mulig. Du får blant annet:



Fakta: Hvor mye søvn får vi - og hvor mye trenger vi? Hva skjer i kroppen når du sover godt - og hva skjer i kroppen når vi sover dårlig?

Hvor mye søvn får vi - og hvor mye trenger vi? Hva skjer i kroppen når du sover godt - og hva skjer i kroppen når vi sover dårlig?

Sove-stillinger: Stor oversikt - hva betyr de forskjellige stillingene for søvnen?

Stor oversikt - hva betyr de forskjellige stillingene for søvnen?

Powernap: 20 minutter kan redde dagen! Se hva du må gjøre.

20 minutter kan redde dagen! Se hva du må gjøre.

Søvn-bootcamp: Vi hjelper tre trøtte kvinner til bedre søvn. Alle de effektive ekspertrådene er enkle å kopiere!

Søvn-nummeret kommer ut midt i oktober. Bestill nå, så du er sikker på at du får det!



Få det store SØVN-NUMMERET + et ekstra nummer av I FORM for kun 19 kr. Sjekk tilbudet her!



OBS: Gjelder kun til og med 4. oktober!