Hvorfor er jeg alltid så trøtt etter lunsj?

Forskerne kaller det "post-lunch dip"

Det er helt naturlig at øyelokkene blir tunge som bly når du har spist lunsj og det fortsatt er noen timer igjen av arbeidsdagen. I vitenskapen er tilstanden kjent som «post-lunch dip», som innebærer at du får behov for å legge deg cirka sju timer etter at du sto opp.

Fenomenet er felles for mennesker over hele verden og har sammenheng med døgnrytmen. I løpet av døgnet har kroppen nemlig to perioder der mengden av søvnhormonet melatonin øker og fører til at du føler deg ekstra trøtt. Det er gjerne i to–tre–tiden om natta og litt svakere 12 timer senere – det vil si et par timer etter lunsj.

7 timer etter at du har stått opp, blir du trøtt

Eksempel på "post-lunch dip"

6:30 - Du står opp

12:00 - Du spiser lunsj

13:30 - Du blir uopplagt ("post-lunch dip")

3 tips som jager bort trøttheten

Drikk kaffe ved lunsjtider, ettersom den oppkvikkende effekten slår inn først to timer etterpå.

Du kan drikke kaffen med god samvittighet. Her er 11 sunne gevinster ved å drikke kaffe.

Gå i trapper når du begynner å bli trøtt. Foruten å fungere som en perfekt oppkvikker får du gjort unna en del av dagens trening.

Visste du at det faktisk er mer effektivt å ta trappa enn å drikke kaffe når du er ettermiddagstrøtt? Men det er ikke den eneste grunnen til å ta trappene. Her er åtte andre fordeler ved å gå i trapper.

Ta en høneblund hvis det lar seg gjøre. Bare 20 minutter er nok til å gi hjernen ny energi uten at du blir tummelumsk, siden du ikke rekker å komme ned i den dype søvnen.

Enda bedre er det hvis du drikker kaffe før luren. Kaffe kan nemlig optimere effekten av en høneblund.