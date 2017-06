En god natts søvn kan fort bli ødelagt hvis en full blære tvinger deg på toalettet. For en av to over 50 år skjer det minst en gang hver natt, og for mange kan det forstyrre søvnen i et slikt omfang at det resulterer i både voldsom trøtthet og irritabilitet - i ekstreme tilfeller overvekt og stress.

Du vet sikkert at det er lurt å tømme blæren før leggetid og unngå vanndrivende drikkevarer sent om kvelden. Men nå er det også noe som tyder på at saltinntaket påvirker nattas ubehag.

Det kan være mange grunner til hvorfor du må tisse om natta. Ved å redusere saltinntaket kan du imidlertid redusere et overdrevent behov for å tisse, både om dagen og natta, viser forskning fra Nagasaki University.