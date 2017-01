Menn eller kvinner? Bare det ene kjønnet trenger en lur

Kvinner bør sove mer - men menn bør ta seg en lur

. Studien viser at kvinner booster den såkalte søvntoppen, som er assosiert med høyere IQ, når de går inn i den drømmeløse søvnen. Det samme gjorde seg ikke gjeldende for menn. Til gjengjeld opplevde menn det samme når de tok seg en lur.

Det er derfor logisk at kvinner har større behov for å sove lenger enn partneren sin. Som man har du i større grad behov for en lur for å booste hjerneaktiviteten.

Resultatene påviser at forholdet mellom søvntoppen og intelligens er mye mer komplekst enn tidligere antatt, og videre studier vil nå undersøke dette nærmere.