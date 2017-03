Det er så hyggelig å ligge i senga og sjekke Facebook, Instagram og e-poster OG sende SMS-er til vennene dine før du skal sove. Men det er en skikkelig dårlig vane, som du raskest mulig bør venne deg av med

Mobilen, og for den saks skyld nettbrettet og PC-en, skader nemlig nattesøvnen, har flere studier vist. En av de siste er fra University of California, som konkret har undersøkt sammenhengen mellom mobilbruk og nattesøvn.

Resultatene viser at jo mer tid du bruker for an en skjerm den siste timen før du legger deg eller når du ligger i senga, desto lenger tid ligger du våken etterpå. Helt konkret målte forskerne at for hvert ekstra minutt som deltakerne brukte på mobilen i senga, tok det dem halvannet minutt ekstra å falle i søvn.

Dessuten viste studien at for hvert ekstra minutt som deltakerne generelt brukte på mobilen i senga, falt varigheten av søvnen gjennomsnittlig med cirka fem minutter.

Det blå lyset er synderen

Problemet er det kraftige blå lyset som en elektronisk skjerm sender ut. Lyset signaliserer nemlig til hjernen og kroppen at det er på tide å stå opp. Dermed bremses produksjonen av søvnhormonet melatonin, og du merker ikke at du faktisk er trøtt.

Søvnmangel svekker immunforsvaret, og kan øke risikoen for en lang rekke sykdommer, så du gjør helsa en stor tjeneste ved IKKE å ta med mobilen inn på soverommet - og generelt kutte ned på mobiltiden før leggetid.

Studien er offentliggjort i tidsskriftet Plos One.