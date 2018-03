Sov godt hver natt

Det kan være litt av et slit å prøve å sove godt og våkne pigg og uthvilt hver eneste morgen. Alt fra et for varmt soverom til en snorkende partner kan fort ødelegge hele natta, så hvordan skal vi klare å sikre skjønnhetssøvnen? Det har en gruppe eksperter bestemt seg for å finne ut ved hjelp av en rundspørring blant 2000 kvinner og menn. De spurte hva som fungerer når det gjelder god nattesøvn, og svarene har resultert i en rekke svært konkrete råd som du kan teste selv hjemme.

Ut fra et gjennomsnitt av deltakernes leggetider, ser det blant annet ut til at det perfekte tidspunktet å gå til sengs på er eksakt klokka 22.39. Dessuten er det lurt å for eksempel ligge på høyre side og bytte sengetøy ofte.

Visste du dette? Nesten halvparten av deltakerne i undersøkelsen sover best alene. Mer eksakt sier 46 prosent at de sover bedre uten partneren i senga.

Kilde: Eve Sleep

Her er veien til drømmeland