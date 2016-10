Så bra er det å sove på magen

Hvis du sover på siden

Hvis du ønsker å venne deg til en ny sovestilling, som ikke er så hard for ryggen, så kan du velge å sove på siden. For å skåne ryggen mest mulig, skal du prøve å trekke beina litt opp mot brystet, slik at ryggen ikke er helt utstrakt. Det kan være lurt å legge en pute mellom beina ved knærne så ryggsøylen ikke blir strukket eller overanstrengt på den ene siden.

Hvis du sover på ryggen

For å holde ryggsøylen lik og stabil, kan det også her være lurt å bruke en pute eller et håndkle som støtte. Plasser puten eller det sammenrullede håndkleet under knærne slik at ryggsøylen beholder sin naturlige kurve.

Sov godt!