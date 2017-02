Sju tegn på at du trenger mer søvn

Kjenner du deg igjen i flere av punktene nedenfor, kan det være tegn på at du ikke får så mye søvn som du trenger.

1. Du sover mer når du har fri

Så fort helgen kommer, sover du gjerne så lenge som mulig, og du kan ikke tenke deg å våkne av deg selv på det tidspunktet vekkerklokken vanligvis ringer.

3. Du har trenger kaffe for å holde det gående

Koffein er kicket ditt, som setter deg i gang om morgenene og holder deg gående gjennom dagen.

3. Du snoozer

De fleste kjenner til snooze-knappen, men det er et tegn på at du ikke har fått den søvnen du trenger, hvis du morgen etter morgen må trykke på knappen for å kunne sove litt mer.