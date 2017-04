Frekke drømmer og søvnorgasmer

Alle drømmer! Og seksuelle drømmer er ikke mer uvanlige enn andre drømmer, men de er jevnlig ledsaget av en seksuell lystfølelse.

Akkurat som menn kan oppleve å ha nattlig sædavgang, kan kvinner også få orgasme når de sover. Det kan skje fordi man har hatt en sexdrøm - men det behøver ikke være derfor.

Når vi sover, så sirkulerer blodet for å holde kroppen varm om natta og derfor blir kjønnsorganene regelmessig fylt opp med blod under søvnen. Hos kvinner betyr det t klitoris svulmer opp, og dermed registrerer hjernen at det er mer blod her, noe som kan føre til seksuell opphisselse og i visse tilfeller, orgasme.

Forskning har dessuten vist at det er høyere aktivitet i hjernen, når vi tenker på stimulering av en bestemt kroppsdel, enn når vi faktisk berører den fyisisk. Med andre ord så kan dine nattlige fantasier ha stor betydning for om du får orgasme i søvne.

37 prosent av kvinner midt i livet, har opplevd å få en søvnorgasme

For dem, der oplever det hyppigst, sker det 3-4 gange om året. De som opplever det hyppigst, får det tre-fire ganger i året.

Har du prøvd å våkne opp av en erotisk drøm og føle deg seksuelt oppstemt? Hvis du gikk glipp av søvnorgasmen, så kan du jo gjøre ferdig opplevelsen.

