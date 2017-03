Slik finner du ut om du får nok søvn

Manglende søvn kan blant annet føre til diabetes, overvekt og depresjon - spesielt hvis du ikke sørger for å følge leggetiden nøye. Det gjelder både når du skal sove - men også når du skal stå opp igjen.

Typiske symptomer på at du sover altfor lite:

1. Du er konstant sulten - mest godterisulten.

2. Du klarer ikke å konsentrere deg - OG du forlater ofte samtaler mentalt.

3. Du har plutselig vanskelig for å ta beslutninger.

4. Tidsfornemmelsen endrer seg, og alt tar plutselig litt lenger tid.

5. Det er iikke ansvarlig av deg å kjøre bil.

6. Finmotorikken påvirkes negativt.

7. Du må plutselig konsentrere deg når du går opp trapper. Og du klarer det nesten ikke hvis du er alfor trøtt - du orker bare ikke.

8. Følelsene ligger tykt utenpå deg. Både de positive og negative. Plutselig gråter over ting du ikke pleier å gråte over. For eksempel filmscener som vanligvis ikke påvirker deg.

9. Du er ofte syk.

10. Synet ditt påvirkes negativt - det skyldes at muskelen i øyet er sliten.

11. Huden din er full av sår og urenheter - den ser generelt usunn ut.