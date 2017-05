Vet du NØYAKTIG når du bør legge deg?

Det er fristende å se ferdig en film eller få lest de siste nyhetene på nettet. Men hvis du vil våkne frisk og uthvilt, så bør du droppe de vanene.

Det er nemlig et helt spesifikt tidspunkt da du bør slippe det du har i hendene og hoppe i seng. Tidspunktet avhenger av når du skal opp neste morgen . men det betyr ikke at du bare kan regne deg åtte timer fram.

Søvnsyklusene

Søvnen fungerer nemlig ved å bestå av flere sykluser med både REM-søvn og ikke-REM-søvn. REM står for Rapid Eye Movements, og i den gjør øynene noen små bevegelser som viser at man drømmer og at hjernen er våken, mens kroppen fortsatt sover.

Hver syklus består av fire faser, og varer omtrent 90 minutter, og i løpet av en natt bør du komme gjennom cirka 5-6 sykluser. Det er dumt hvis du våkner midt i en syklus, og derfor bør du på forhånd regne ut hvilke leggetider som vil være optimale for deg.