Denne øvelsen stopper stress

Har du nok en gang altfor mange baller i lufta i livet ditt, bør du kanskje gjøre en ekstra innsats for å unngå at du møter veggen på grunn av stress. Ved å sette av litt tid i kalenderen til en liten øvelse, er du allerede kommet langt, viser en studie.

Det viser seg nemlig at en enkel pusteteknikk, som stammer fra yoga, kan bremse stress effektivt.

I studien ble testpersoner delt opp i to grupper, der halvparten først skulle bruke ti minutter på å chante - det vil si messe et mantra - og deretter gjøre pusteøvelsen i ti minutter, mens den andre halvparten bare skulle sitte og lese. Hvert femte minutt tok forskerne spyttprøver for å måle effekten av den lille pausen i krppen.

Etter 20 minutter var det ingen forskjell å spore i lesegruppen, mens det i øvelsesgruppen til gjengeld var gevinst. Spyttprøven viste nemlig at en rekke biomarkører relatert til stress, ble redusert markant av pusteteknikken.

Finn flere yogaøvelser mot stress