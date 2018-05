Hvis du føler deg tryggere ved å sove på partnerens side av senga når han eller hun ikke er hjemme, så er ikke det så rart. Ny forskning fra University of British Colombia viser nemlig at duften av partneren kan redusere stress.

96 heteroseksuelle par deltok i forsøket, som ble innledet med at mennene fikk en ren t-skjorte som de skulle ha på i 24 timer. Da de 24 timene hadde gått, ble t-skjortene frosset ned for å bevare duften. Deretter fikk kvinnene utdelt en tilfeldig t-skjorte de skulle lukte på. T-skjorta var enten ren eller brukt av partneren eller en fremmed - det var hemmelig for kvinnene hvilken t-skjorte de hadde fått.

Deretter tok kvinnene en stress-test, og konklusjonen var ikke til å ta feil av. De kvinnene som hadde luktet partneres t-skjorte følte seg mindre stresset både før og etter stress-testen.

Duften av en fremmed stresser oss

Testen avslørte samtidig at nivået av stresshormonet kortisol var høyere hos de kvinnene som hadde luktet på en fremmeds t-skjorte. Ifølge Marlise Hofer, som er hovedforfatteren bak studien, har mennesker fra en ganske tidlig alder en frykt for fremmede, og spesielt fremmede menn. Dette kan være årsaken til at kvinnene hadde et forhøyet kortisolnivå.

Kilde: The University of British Columbia