Fem enkle tips mot stress

Vi stresser over alt mulig! Men det finnes faktisk fem ting du kan gjøre, slik at hverdagen din blir vesentlig mindre stressende.

Møt vennene dine

Det er kanskje ikke noe du går og tenker på, men undersøkelser viser faktisk at det å bruke tid sammen med gode venner, reduserer stress. Tenk over om det tapper deg for energi. HVIS de gjør det, så bør du velge en annen dag, da overskuddet ditt er litt større. Sørg også for at du ikke lager for mange avtaler. Det kan også stresse deg. Alt med måte.

Visualiser behovene dine

Det høres kanskje litt rart ut, men hvis du ønsker deg en mer fredfull dag, så prøv å forestille deg at du har det. Hvis du virkelig visualiserer det du gjerne vil ha, så kan det faktisk gjøre en stor forskjell. Da kan du nå inn til følelser som du gjerne vil ha, i stedet for stresset.