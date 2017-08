Scenario 2 - Du foretrekker å være på jobb

Eksperten: Gi balansen en sjanse

Det er flott at du har en jobb som gjør deg glad og fyller deg med energi. Men tenk over om du kan ta med deg gleden hjem, som et personlig overskudd du kan bruke når de praktiske oppgavene og utfordringene står i kø hjemme.

Det er et faresignal hvis du flykter til jobben hver gang det tilspisser seg hjemme. Det kan blant annet skyldes uoverensstemmelse mellom den du ønsker å være, og den du faktisk er. Prøv i stedet å planlegge ting dere kan gjøre sammen som familie, slik at dere får noen gode felles opplevelser som kan kompensere for de praktiske gjøremålene på hjemmefronten.

Sørg for å gi partneren og ungene den oppmerksomheten de trenger. Vær nærværende når dere er sammen. Du kan for eksempel legge vekk mobilen når du er hjemme, slik at ikke familien opplever at den er viktigere enn dem.