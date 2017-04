Lange dager på jobben. Bunker av oppgaver på skrivebordet. Umulige unger. Middagen som venter på å bli lagd. Det er nok av ting som kan gi stress i hverdagen, men den gode nyheten er at du med få endringer i livet ditt, kan oppnå en avstressende effekt:

1. Gå tidlig i seng, og stå tidlig opp

Hvis morgenen din er fullstendig kaotisk, så er det også stor risiko for at resten av dagen blir det. Ved å komme deg tidlig opp, så kan du starte dagen på en god og rolig måte, og kanskje også finne tid til et lite morgenritual der du leser, mediterer eller gjør noe annet.

2. Lag lister

Start dagen med å lage en liten liste over de tingene du må rekke. Det vil hjelpe deg med å få stressende tanker ut av hodet, og få en mer velorganisert dag. Dessuten vil det føles herlig tilfredsstillende å krysse tingene av i løpet av dagen. Skriv bare ned de mest nødvendige oppgavene, slik at lista ikke ender med å gi deg pusteproblemer.