Hvis du er veldig stresset

Mye stress

Alarmen går når vi befinner oss i utfordrende situasjoner. Det setter i gang det autonome nervesystemet, og produksjonen av hormonene adrenalin og kortisol øker. Hjertet slår fortere, og vi blir flinkere til å reagere her og nå. Er det før en jobbsamtale eller større presentasjon kan du bruke det positivt, fordi adrenalinet pumper og holder deg på tå hev, slik at du gjør en god jobb. Men etterpå er det viktig at det akutte stresset forsvinner igjen, slik at kroppen kan slappe av.

Det er når det ikke skjer, at problemet oppstår. Da sliter den konstant høye alarmberedskapen på organene, svekker immunforsvaret og kan føre til sykdom som i ytterste konsekvens kan være livstruende.

Sjekk symptomene på stress