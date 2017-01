Sjekker du e-posten etter stengetid? Derfor bør du droppe det NÅ

Forventer sjefen at du svarer på hans eller hennes e-poster sent om kvelden? Og sjekker du hele tida innboksen når du har fri, så kan det på sikt gjøre deg stressa og utbrent.

For selv om du kanskje ikke bruker et hav av tid på jobbmailen i fritida, kan det skade helsa at du aldri kobler HELT av, konkluderer en ny amerikansk studie.

Det er nemlig ikke antallet mailer eller tida du bruker på å besvare dem utenfor arbeidstida som er problemet. Det er derimot selve forventningen om at du hele tida skal være "på".

Kan føre til kronisk stress

Ifølge studie, som har analysert data fra 365 ansatte, skaper det konstant uro i kroppen når vi føler at vi må svare på e-poster utenfor arbeidstida. Dermed får vi ikke ladet batteriene, og det kan på sikt øke risikoen for kronisk stress, advarer forskerne.

Studien er den første som identifiserer mail-presset i arbeidstida som en stressfaktor, på lik linje med konflikter mellom kolleger og for høyt arbeidspress. ,

Lov mot mail i fritida

Forventningen om at vi skal være på mailen i fritida, er ikke nødvendigvis et direkte krav fra firmaet. På mange arbeidsplasser ligger det bare i lufta.

I Frankrike har de imidlertid forsøkt å gjøre noe med problemet, og sikret de ansattes rett til å være offline. Siden årsskiftet har en lov pålagt virksomheter med mer enn 50 ansatte, å definere regler som gir medarbeiderne rett til å ignorere mailer og oppringninger i fritida.