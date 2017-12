Mange forbinder jula, og desember generelt, med stress, kjas og mas. Men det er kanskje på tide å gire ned litt, så du kan slappe av og få mer overskudd og tid til deg selv?

I år bør være året da du for første gang har mye mer overskudd enn du pleier å ha når jula banker på. Du har garantert superhøye forventninger til deg selv, fordi du vil at jula skal være så perfekt som mulig.

Men julaften blir verken verre eller bedre av at vi konstant løper rundt for å ordne alt mulig. Har du tenkt på at noe av det du gjør kanskje ikke trenger å bli gjort av deg? I stedet for at du skal stå for alt det praktiske som gaveinnkjøp, matlaging og pynting, så kan andre i familien også bidra. Noen kan ta med dessert, andre kan hjelpe deg med gaveinnkjøp og barna kan kanskje stå for å pynte hjemmet og juletreet.

Da frigir du masse overskudd, fordi ansvaret for jula ikke bare ligger på dine skuldrer - men på alles skuldrer.