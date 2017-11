3. Julegaveinnkjøå

Hvis du ikke kjøper julegavene på nett, så sett av en dag eller to til å få kjøpt alle gavene. Du trenger ikke være den eneste som står for innkjøpene. Også her kan andre familiemedlemmer hjelpe til. Hvis du er ute i forholdsvis god tid, så kan du kjøpe de fleste gaver på nett. Så slipper du å dra ut i vinterkulda og bruke mye tid i fysiske butikker.

4. Julefrokoster

Det kan hende du pleier å dra på alle julefrokostene du blir invitert til. Men det trenger du ikke. Det er helt i orden å prioritere om du har tid til julefrokost hos alle venninnene dine eller kollegene dine osv. Spesielt hvis det er mange av de samme menneskene på hvert arrangement.