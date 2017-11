Sara

Jeg elsker å ha gjester, jula er intet unntak. Men i år har jeg bestemt meg for at jeg vil bestille all maten, slik at jeg slipper å stresse med oppskrifter og innkjøp, og ikke minst selve matlagingen som fort kan ta flere timer. Jeg synes heldigvis ikkedet går utover kvaliteten, for det finnes så mye god, hjemmelagd mat å bestille. Pålegg fra slakteren, småkaker fra bakeren eller hele menyen fra en restaurant.

Inge

Når vi har jula hjemme hos oss, uansett om det er julemiddag eller julefrokost, så har gjestene med seg noe. For eksempel riskrem, småkaker eller mandelgave på julaften - og en rett eller to til julefrokosten på juledagene.

Jeanette

Jeg handler gaver i ro og mak på nettet i stedet for å stå i kø i overfylte butikker. Dessuten kjøper jeg julekaker i stedet for å bake selv. Oppgavene på selve julaften delegerer jeg, slik at gjestene kommer med riskrem, snacks, drikkevarer osv. Det frigjør energi til å forberede selve julemiddagen.