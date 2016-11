Symptomer på stress - som du ikke må ignorere

Stress gir søvnproblemer

Stress kommer ofte til uttrykk ved søvnproblemer. Du kan for eksempel slite med å sovne, våkne i løpet av natten og deretter ikke få sove igjen. Så våkner du om morgenen og føler deg langt fra uthvilt.

De nevnte symptomer kan også være uttrykk for andre sykdommer, så sørg for at du tar kontakt med legen din hvis du opplever noe av dette.

