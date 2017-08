Løk og purre gjør deg stressfri

Stadig flere studier viser hvor mye en sunn tarmflora betyr for helsa. Og det får du ved blant annet å spise såkalt prebiotisk mat, som inneholder en bestemt type fiber som fungerer som næring for de sunne tarmbakteriene.

Det er imidlertid ikke bare den fysiske helsa som påvirkes, melder forskere. De har funnet ut at et prebiotisk kosthold også kan ha en avslappende effekt på kroppen, og bidra til at vi tåler stress bedre. Den typen fiber som virker prebiotisk, finner du i en rekke grønnsaker, som purre, løk og artisjokk.

Forsøket ble gjort på rotter, som ble satt på enten en vanlig diett eller en prebiotisk diett. Den siste viste seg å gjøre en positiv forskjell, ettersom rottene både sov bedre og klarte seg bedre i en stresstest når de hadde spist prebiotisk mat.