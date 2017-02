Fem myter om graviditet og trening

Fem treningsmyter om gravide

1) ”Barnet mitt får ikke nok oksygen når jeg trener.”

Kvinnekroppen er så smart innrettet at når den blir gravid, settes det i gang en prosess der det produseres 1,3 liter ekstra blod. Så selv om du trener som gravid, og mesteparten av blodet går til musklene som jobber, får barnet likevel nok oksygen og næring.



2) ”Jeg blir overopphetet når jeg trener, og det kan være farlig for barnet.”

Under svangerskapet blir kroppen rent fysiologisk bedre til å bli kvitt varmen. Dette skyldes at du svetter bedre når du er gravid. Dette skjer blant annet ved at blodgjennomstrømningen til huden økes, og så fort kroppstemperaturen stiger, svetter du raskere enn før du ble gravid. I tillegg så puster en gravid kvinne dypere, noe som gjør at hun kvitter seg med varme via den luften hun puster ut. Den gravide kvinnen er derfor ekstra beskyttet mot å bli overopphetet, og kan trene uten å være bekymret.