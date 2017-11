Språkkurs skjerper hjernen

Parlez-vous français? Hvis ikke, bør du kanskje lære det. Det er nemlig god trening for hjernecellene når du bestemmer deg for å mestre et nytt språk. Forskning viser at visse deler av hjernen vokser rent fysisk, akkurat som musklene, når du trener. Samtidig holder det hjernen ung når du lærer nye ting. Kanskje på tide at du melder deg på «Italiensk for nybegynnere» eller bare laster ned en språkkurs-app på telefonen..

Syng deg sterk og glad

Du får noen av de samme gevinstene når du slipper løs din indre sangfugl som når du gir jernet på trening. Rent fysisk må musklene i overkroppen jobbe. I tillegg skyter kroppen endorfiner rundt i systemet, som gjør at du blir i bedre humør og føler deg roligere. Den dype pusten som kreves når du synger, akkurat som når du trener, styrker lungene og øker blodsirkulasjonen.

Hvis du synger sammen med andre, blir utbyttet enda større. Forskning viser at korsangere både føler seg sunnere og lykkeligere enn andre. Sannsynligvis fordi de får de fordelene som følger med det å være sosial og føle seg som en del av et fellesskap. Og ja da, du får en helsegevinst selv om du ikke er særlig flink eller synger falskt.

Det er også sunt å …

spille et instrument

løse sudoku

spille sjakk

bake og sylte

skrive dagbok

ha hund

jobbe i hagen

Og slik kunne vi ha fortsatt med å ramse opp. For bare det å ha en hobby som gjør at du er kreativ, mentalt til stede og skaper noe, er bra for deg både mentalt og fysisk. Det spiller egentlig ikke så stor rolle hva du gjør..