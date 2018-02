Tannlegens 5 beste råd for friske og sterke tenner

Er du flink til å ta vare på tennene dine i en hektisk hverdag?

Sunne tenner og en god munnhygiene er viktig for hele familiens velvære og helse, så det å få på plass gode rutiner er viktig!

Men hvor lang tid tar det egentlig å ta vare på tennene dine?

«Tennene skal vare livet ut og trenger derfor ekstra omtanke og pleie daglig – men med gode rutiner fra barna er små vil dette komme automatisk og tennene blir sterke», sier tannlege Mariann Sørensen, ved Odontia Gruppen.

Hun mener at nordmenn flest er flinke til å ta vare på tennene, og at tannhelsen er god hos største delen av befolkningen. Det er imidlertid mer karies / hull i tennene hos barna i dag enn i forrige generasjon – kanskje fordi dagens foreldregenerasjon ikke har opplevd karies som et problem? Eller fordi vi spiser mer søtt enn tidligere? Hos barn og unge i dag er det dessuten mye vanligere med syreskader enn for forrige generasjon.