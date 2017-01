Tre ting du er blitt fortalt om kroppen din, som ikke stemmer

2. Hårene blir tykkere og mørkere når man barberer seg

Feil igjen. Det er synet som bedrar. Hårene på kroppen blir verken tykkere eller mørkere når de gror ut igjen etter barbering. Det bare ser sånn ut. Forklaringen er at etter at hårene er blitt barbert inn til huden, så vokser de direkte ut og ser derfor tykkere og mørkere ut.

3. Ikke vekk noen som går i søvne

Helt fra barndommen har vi lært at det kan være farlig å vekke noen som går i søvne. Skulle du tilfeldigvis bo sammen med en søvngjenger, så trenger du ikke være redd for å vekke vedkommende. Det finnes ingen eksempler på at det er skadelig. Tvertimot så befinner de seg jo i en søvntilstand som gjør at det kan være lurt å hjelpe dem i seng, slik at de ikke faller eller går inn i noe.