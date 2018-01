Unngå sykdom og forkjølelse med denne redskapen

I FORM-redaksjonen anbefaler

Vil du redusere risikoen for at du eller noen i familien blir forkjøla eller syke? Da kan Cutter & Slicer hjelpe dere. Fiberrike grønnsaker og frukt med masse vitaminer sørger for å holde kroppen din så motstandsdyktig som mulig overfor virus og bakterier som gjør at mange blir syke av forkjølelse på denne tiden.

Med Cutter & Slicer kan du raskt og enkelt skjære frukt og grønt i flotte, spiseklare biter. Cutter & Slicer kommer med mange forskjellige blader som passer til alle former for frukt og grønt. Den smarte, vanntette boksen gjør det lett å pakke både grønnsakstaver og fruktbåter i matpakkene, eller sørge for at du har frisk salat flere dager på rad. Dessuten slipper du vanskelig rengjøring, for du kan bare legge Cutter & Sliceren og bladene i oppvaskmaskinen.

Derfor får du akkurat nå en Cutter & Slicer sammen med tre utgaver av I FORM for kun kr. 119,- + porto.

Nedenfor ser du Cutter & Sliceren i aksjon.