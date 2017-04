Er du helt utslitt når arbeidsdagen er slutt, så gir en ny undersøkelse nå svaret på hvordan du kan vinke farvel til utmattelsen og i stedet slutte arbeidsdagen full av energi.

En liten lunsj etterfulgt av en kort spasertur i naturen, gir ikke bare en mer effektiv arbeidsdag, men det gir deg også mer energi etter jobb. Det viser en undersøkelse, der forskerne har undersøkt hvordan den optimale lunsjpausen ser ut.

Slik ser den optimale pausen ut

Du skal spasere i cirka et kvarter i naturlige omgivelser, hvis du vil kopiere de heldige forsøkspersonene. Forskerne understreker at du får mest ut av gåturen hvis du går alene, slik at du kan fokusere på å være til stede i naturen.

Jobber du i en storby, der det ikke ligger en park rett rundt hjørnet, så kan du i stedet finne et stille sted på arbeidsplassen din og gjøre pusteøvelser eller meditere et kvarters tid midt på dagen.

Kilde: Occupational Health Psychology