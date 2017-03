Det kan være vanskelig å holde energien oppe en hel dag, når du både skal på jobb, trening, har praktiske gjøremål og kanskje en avtale om kvelden. Men faktisk kan du gjøre en innsats for å føle deg frisk resten av dagen allerede fra morgenen av, sier eksperter. Du må bare ende dusjrutinen din litt.

Hemmeligheten ligger i å avslutte dusjen med først 30 sekunders kaldt vann, så 30 sekunders varmt vann og til slutt 30 sekunders kaldt igjen. Dette lille trikset er en effektiv energibooster som holder deg flytende resten av dagen.

Det skyldes at endringene i temperaturen raskt øker blodgjennomstrømningen og tilfører energi til både kropp og sjel. Og hvis du gjør det lille dusjtrikset til en daglig rutine, kan du oppnå enda større gevinst på lang sikt. Ifølge forskning kan det nemlig øke motstandskraften mot stress, styrke kroppens evne til å forbrenne fett og øke nivået av hvite blodlegemer slik at du får et sterkere immunforsvar.

Kilde: Entrepreneur