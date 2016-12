Fem ting du DEFINITIVT bør droppe i 2017

3. Treningsformer du hater

Langt fra alle liker å løpe. Er du en av dem, så dropp løpingen. Det går helt fint. Hvis du presser deg selv til å trene noe du hater, så betyr det bare at du ikke kommer til å få gjort det.

4. Perfeksjonisme

Det er bra å strebe etter et mål. Å strebe etter perfeksjon er ikke bra - det er helt klart usunt. Det kan ha både mentale og fysiske konsekvenser å sette urealistiske mål for sg selv. Og det er nettopp det perfeksjonisme er.

5. Å telle kalorier

Kalorier er til for å gi kroppen energi, sterke muskler og bein. Ikke for at de skal telles. Gjør du det, er det et faresignal om at du har et usunt og anstrengt forhold til mat. Spis sunt og variert, så får du den kalorimengden kroppen din trenger.