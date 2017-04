Hvis du luker ut en rekke vaner, så kan du enkelt venne deg selv til et gladere tankesett. Det er til og med gratis. Her leser du hvilke vaner du gjør lurt å i sortere ut av livet ditt.

1. Dropp de negative tankene

Bestem deg for at du VIL være glad, og øv deg på å se enhver situasjon fra den mest positive siden. Prøv også å fokusere på de tingene du er takknemlig for, slik at du venner deg til å se livet fra den lyse siden.

2. Gi slipp på den dårlige samvittigheten

Dårlig samvittighet skyldes enten at du har for urealistiske forventninger til deg selv eller fordi du ikke er forberedt når trøttheten eller søtsuget melder seg. En løsning kan derfor være å tilpasse forventningsnivået til den tiden du har til rådighet.