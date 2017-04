Skulle du også ønske at du bare alltid luktet godt? Da er disse fire enkle løsningen kanskje noe for deg. Bare se her!

1. Hold deg ren

De fleste kjenner til svettelukt. Og det kan være helt forferdelig, hvis kollegaen din på jobben eller du selv lukter mye svette. Men det er faktisk ikke svetten som lukter. Det er de bakteriene som sitter på huden, og som jobber for å bli kvitt svetten, som gir den dårlige lukta. Derfor vil det være nok med en daglig dusj, deodorant og rene klær for de fleste.

2. Tenk over hva du spiser

Løk, hvitløk og karri påvirker ånden din negativt. Men lukta kan også begi seg ut gjennom porene dine, selv om det er mange timer siden du har spist. For noen hjelper det å dryppe peppermyntedråper på tunga etter et måltid. Det påvirker både ånden og kroppslukta.