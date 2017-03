Det kan ikke være tilfeldig at akkurat disse fire tingene er noe de gladeste menneskene har til felles. Så hvis du vil være gladere, så bør du innføre disse fire vanene. Verdens gladeste mennesker bor for øvrig i Danmark, Sveits og på Island.

1. De er aktive

De betyr ikke nødvendigvis at de driver med hard trening. Men det kan hende at de sykler fra sted til sted eller går en tur alene - eller sammen med en venninne. Ved at du beveger deg, slipper du løs masse endorfiner. Og da blir du glad. Juhuu!

2. De setter pris på naturen

Grønne og naturlige områder er godt både for kropp og sjel. Og så forbedrer det de kognitive evnene våre. Du trenger ikke ta en tur i skogen, en park med grønne arealer er også ideell. Prøv å gjøre det til en vane og gi deg selv et deilig pusterom ved å gå en tur utendørs.

Vil du ha fast rumpe? Da er en lang gåtur helt perfekt.