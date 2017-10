Mål: Jeg vil droppe sukker i en måned

Slik gjør du

Velg konsekvent bort alt sukker i november – det er bare naturlig fruktsukker som er tillatt. Prøv å være konsekvent fra dag én, og dropp alt med sukker på ingredienslista. Nå skal du venne deg til bare å spise mat av naturlige råvarer.

Når du sliter

Øv deg på å kose deg med maten ved å spise saktere. Blir søtsuget overveldende, kan frukt eller en sukkerfri kake bli redningen. Men pass på at det ikke blir for mye sukkererstatninger. Målet er å venne seg av med det søte..

Gevinsten

Er du en søtmons, kan kroppen få abstinenser som forsvinner etter noen dager. Belønningen er et mer stabilt blodsukker, flere næringsstoffer og at du gjerne går ned et par kilo.

Light-mål: Jeg skal bare spise sukker i helgene

Rens opp i sukkervanene som beskrevet her på siden, men unn deg selv å skeie ut to ganger i løpet av helgen. Det kan for eksempel være fredagsgodteri og en hjemmebakt kake søndag ettermiddag. Du unngår de daglige søtsakene, men utskeielsene gjør at du går ned mindre.