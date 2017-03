Så sunt er egentlig sjokolade

Her får du verdens beste unnskyldninger for å kaste deg over mørk sjokolade. Den er nemlig enda sunnere enn du kanskje går rundt og tror. Visste du for eksempel at sjokolade kan gi deg ekstra medvind på løpeturen?

1. Styrker hjertet

Sjokolade er bra for hjertet, ettersom det beviselig senker blodtrykket og styrker innsiden av blodårene, og motvirker åreforkalkning og blodpropp. Antioksidantene i den bittersøte godsaken gjør at blodårene slapper av. Dermed kan blodet lettere passere, og hjertet trenger ikke å jobbe så hardt. Et par ruter mørk sjokolade daglig er nok til å få en positiv effekt.

2. Gir vakker hud

Kvinner som drikker kakao til frokost, blir mindre røde når de utsettes for UV-lys. De får også en fastere, mer fuktmettet og mindre ru og flassende hud, viser en undersøkelse. Det kan skyldes det høye innholdet av antioksidanter i kakaobønnene.

3. Demper betennelse

Små bakterier i tarmen, forvandler kakaostoffene i sjokoladen til forbindelser som demper betennelse. Og betennelse er forbundet med alt fra hjertesykdom, diabetes og kreft til depresjon og fedme.

4. Gir ekstra selvtillit

Den brune godsaken stimulerer dannelsen av naturlige velværehormoner, slik at du slapper mer av, glemmer eventuelle smerter og føler deg mer vel.

5. Får fart på beina

Undersøkelser viser at mosjonsløpere som spiser 40 gram mørk sjokolade før de legger av gårde, bruker mindre oksygen og løper lenger enn mosjonsløpere som ikke spiser mørk sjokolade. Sjokolade øker i likhet med rødbeter produksjonen av nitrat, som utvider blodkarene.

6. Kurerer hoste

Mørk sjokolade inneholder stoffet teobromin, som motvirker hoste. Man vet ikke om teobromin undertrykker selve hostereaksjonen eller om stoffet reduserer slimproduksjonen i lungene slik at du ikke har så stort behov for å hoste.

7. Motvirker diabetes

Sjokolade inneholder en type stoffer, flavonoider, som er med og regulerer blodsukkeret. Derfor motvirker de diabetes.

8. Gjør deg mett

Kakaosmør består hovedsakelig av fettsyrer som ligger lenge i magesekken, og som sender beskjed til hjernen om at du ikke trenger å spise mer foreløpig.

Tips! Sats på høy kakaoprosent

Når du kjøper sjokolade, så velg en variant med minst 70 prosent kakao. Det er nemlig kakaobønnene som står for alle de gode egenskapene til sjokoladen. I tillegg til kakao, består sjokolade av sukker og eventuelt melk. Lys og hvit sjokolade består hovedsakelig av sukker og melk.