Fire sunne alternativer til brød

Avokado

Du vinner: Den fete frukten er genial for deg som vil kutte ned på karbohydratene. Kalorimessig ligger den cirka 100 kalorier under brød per 100 gram, og dermed er den ikke så «farlig» som mange tror. En stor del av energien kommer fra supersunne MUFA-er, betennelsesdempende fettsyrer, som blant annet pleier kretsløpet. Fiberinnholdet er dobbelt så høyt som i brød. Fibrene ruster opp immunforsvaret og gir bedre tarmfunksjon, slik at du føler deg vel.

Slik gjør du: En fast avokado fungerer ypperlig som burgerbrød – men bruk kniv og gaffel ...