Fire sunne alternativer til pasta

Linser

Du vinner: Vil du at måltidet skal mette mest mulig, er linser perfekt. Det er hele 10 gram protein i 100 gram kokte linser, dobbelt så mye som i samme mengde kokt pasta. Med 3,5 gram fiber per 100 gram kokte linser er fiberinnholdet nesten tre ganger så høyt, slik at du blir god og mett. Samtidig som du får mindre karbohydrater, blir også blodsukkerpåvirkningen mildere, slik at du har stabil energi utover dagen. Du får også flere mineraler, blant annet mer enn tre ganger så mye jern.

Slik gjør du: Kok linsene og spis dem med en deilig saus, eller bland dem i salater eller supper.