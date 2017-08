Fire sunne alternativer til poteter

Farvel til poteter, og god dag til en sunnere og slankere middagstallerken

Forskning viser at for mange poteter i uka øker risikoen for høyt blodtrykk - og det spiller ingen rolle om du spiser dem kokte, stekte, bakte eller moste. Så hvis poteter er en obligatorisk del av middagstallerkenen hjemme hos deg, er du kanskje interessert i å finne noen sunne alternativer som ikke går ut over smaken eller retten.