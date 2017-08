Fire sunne alternativer til ris

Hirsefrø

Du vinner: Hirsefrø har omtrent like mye kalorier som ris, så det du vinner ved å bytte, er at kaloriene fordeler seg mer balansert over en rekke gode næringsstoffer. Med 4 gram protein per 100 gram ligger hirsefrøene nesten 30 prosent over ris, og fiberinnholdet er tre ganger så høyt. Aller best blir det når vi ser på vitamin- og mineralinnholdet. Det er nesten dobbelt så mye jern i frøene, folatmengden er det dobbelte og innholdet av magnesium er 2,5 ganger så høyt.

Slik gjør du: Skyll frøene godt og kok dem etter anvisningen. Deretter kan du bruke dem på samme måte som du ville gjort med ris.