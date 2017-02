Forsker: Slik får du barna til å spise grønnsaker

Lat som ingenting

Det er ingen grunn til å gjøre et større nummer ut av kålen enn potetmosen fordi du tror barnet vil rynke på nesen av det. Dine egne forventninger til maten, smitter over på barnet. Derfor bør du heller ikke skryte ekstra mye bare fordi han spiser en skje med erter. Vær positiv til all maten på bordet, og hold reaksjonene dine nøytrale.

Få en liten hjelper på kjøkkenet

La barna hjelpe til på kjøkkenet, slik at de får et fortrolig og positivt forhold til grønnsakene. Når maten er ferdig, er det også viktig at dere spiser sammen som en familie, slik at barna ser at mor og far også spiser det grønne.