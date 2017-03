Så lenge må du trene for å forbrenne snacksen

Så lang tid tar det å forbrenne snacksen

Vi spiser ved pulten, i bilen og foran tv-en. Fordi vi skal på ferie, har bursdag eller fordi vi bare gjør det automatisk. Men det kan godt hende at det er det du spiser mellom måltidene som hindrer at du når drømmevekten. Se hvor mye du må bevege deg for å svi av mellommåltidene, og få tips om hvordan du kan småspise mer strategisk.

Her finner du en guide til å øke forbrenningen din døgnet rundt.

Så lenge må du trene

8 lette

2 lakrispastiller

Løping: ½ min.

Sykling: 1 min.

Gange: 3 min.

1 gulrot

Løping: 3 min.

Sykling: 5 min.

Gange: 7 min.

1 eple

Løping: 6 min.

Sykling: 9 min.

Gange: 14 min.

Knekkebrød med pålegg

Løping: 8 min.

Sykling: 12 min.

Gange: 18 min.

30 gram aprikoser

Løping: 10 min.

Sykling: 14 min.

Gange: 22 min.

2 dl skyr naturell

Løping: 13 min.

Sykling: 18 min.

Gange: 27 min.

1 lite glass vin

Løping: 14 min.

Sykling: 19 min.

Gange: 28 min.

Kaffelatte

Løping: 18 min.

Sykling: 26 min.

Gange: 39 min.

Her kan du beregne hvor mye du forbrenner med treningen din.