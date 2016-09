Slik bør du egentlig spise før trening

Mange tror feilaktig at det nesten er likegyldig hva de spiser før en trening. Men det er ikke helt riktig. Det er for eksempel markant forskjell på om du er på vei ut for å løpe dine vanlige fem kilometer - eller om du har en pilatestime, yoga eller hard intervalltrening foran deg.

Hvis du går en tur

Her kan du spise en frukt, for eksempel en pære og et stykke ost. Hold det til rundt 100 kalorier. Når du ikke skal trene så hardt, så holder det med et lite måltid. .

Du skal på yoga

Dette er tidspunktet for å ta et glass melk, hvis du drikker det. I tillegg kan du spise litt kalkunpålegg. Dette inneholder omtrent 200 kalorier hvis du velger en melk med lav fettprosent. Og så bidrar det til å unngå oppblåsthet når du står på hodet i en Downward-Facing Dog. Innta mat og drikke minimum en time før trening.