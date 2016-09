Bare i disse tilfellene gjelder femsekunders-regelen

Bakteriene elsker fuktige matvarer

Nye studier gjort ved Rutgers University i New Jersey har undersøkt hvorvidt det er hold i femsekunders-regelen. Resultatene har vist at bakterieoverføringen er sterkt påvirket av selve matvarens fuktighet, samt underlaget matvaren kommer i kontakt med. Det betyr for eksempel at matvarer som vannmelon har en rask bakterieoverføring som økes ytterligere hvis underlaget er en blank overflate. I noen sammenhenger skjer skaden på bare ett sekund - og da bør du egentlig bare plukke opp vannmeloneb fra kjøkkengulvet og kaste det i søpla.