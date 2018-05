Brødkurvens seks skjulte helsefeller

Seks brødfeller du bør være oppmerksom på

Høy gi

Det kan godt hende at det ser ut som om det er mye mat i en rustikk fransk bagett, men det er det ikke. Bagett har høy glykemisk indeks (GI), og det vil si at blodsukkeret øker merkbart når du spiser det. Høy blodsukkernivå gjør at kroppen danner mye insulin, som får ned blodsukkeret igjen. Men insulin fjerner ikke bare sukkeret fra blodet, det aktiverer også enzymer som sørger for at det lagres mer fett i fettcellene. Og som om det ikke var ille nok, vil insulinet relativt fort banke blodsukkeret så langt ned at det blir enda lavere enn før du spiste bagetten, slik at du sitter igjen og er både sulten og trøtt.

Usunt fett

Allerede før du stapper i deg biff og majones, kan burgerbrødet inneholde svært mye skjult fett – særlig hvis det kommer fra den lokale grillen. Gå etter bakverk som inneholder maksimalt 7 gram fett per 100 gram. Sjekk alltid innholdsdeklarasjonen hvis du kjøper ferdige burgerbrød i butikken, og bruk aller helst rugmel eller havregryn i deigen hvis du får til å bake det selv.

Her finner du oppskriften på sunne burgerbrød

Sukker

Det kan skjule seg en hel del sukker i brød. Boller er for eksempel ofte stappfulle av sukker. Det påvirker ikke bare kaloriinnholdet, men gjør også at blodsukkeret svinger voldsomt, slik at du blir trøtt og mer ukonsentrert mellom måltidene. Vær klar over at det ikke bare er når de lager lyst bakverk at bakerne og brødprodusentene kan finne på å bruke for mye sukker. Også fullkornbrød er i visse tilfeller tilsatt mye søtsmak. Derfor bør du alltid gå etter brød som inneholder maks 5 gram sukker per 100 gram.

Lureri

Grov eller grovt er dessverre ikke en opplysning du kan stole på. Det hender nemlig ikke så rent sjelden at brødet bare er grovt utenpå. Det er ikke engang noen garanti at brødet ser grovt ut både inni og utenpå. Noen bakere og brødprodusenter tilsetter sirup eller malt i brødet for å gi det en rustikk kulør, men hvis det ikke inneholder fullkorn, er det bare lureri. Er du i tvil, så løft på brødet. Det skal nemlig være tungt. Sats på et brød som veier litt og som inneholder minimum 5 gram fiber per 100 gram.