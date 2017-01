Chili forbedrer helsen din

Spiser du mye chili kan du se fram til å leve lenger, eller i hvert fall redusere risikoen for å bli syk.

Forskere fra University of Vermont har til og med satt tall på effekten: Spiser man chili jevnlig, har man 13 prosent lavere dødelighet. Det er sannsynligvis stoffet capsaicin som nærmest virker som medisin. Capsaicin er et stoff som gjør at chili føles sterkt i munnen. Forskerne mener at capsaicin stimulerer et bestemt protein - Transient Receptor Potential (TRP) - i cellene. TRP-proteinet befinner seg ytterst i cellene, og det er det som sørger for å transportere andre viktige stoffer inn og ut.

Andre undersøkelser har vist at når mengden av TRP-proteinet vokser, bidrar det til å holde kroppsvekten nede og dermed forebygger hjerte- og karsykdommer samt stoffskiftesykdommer.

Selv om forskerne understreker at det trengs flere undersøkelser før vi kan utrope chilien som en råvare som holder legen unna, så tror de likevel på at vi i framtiden vil se at de sterke sakene blir brukt til forebyggelse av sydkom - kanskje som et skikkelig kostholdsråd