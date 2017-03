Studier viser at mange flere enn vi er klar over, faktisk lider av forstoppelse. Og det er blant annet et tegn på at det er noe helt feil med fordøyelsen hos mange mennesker. Men selv om det er vanlig å ha forstoppelse, betyr ikke det at det er normalt. Det er heller ikke rart at du blir oppblåst i magen som følge av forstoppelse.

Både stress og medisiner kan være årsaken til forstoppelse og oppblåst mage. Men det kan også skyldes matvanene dine.

1. Unngå gluten og laktose

Hvis du har forstoppelse, så kan det være lurt å kutte ut både gluten og laktose fra kostholdet - bare for en periode. Prøv å gjøre det i tre uker. Kanskje vil det ha en positiv effekt.

2. Spis det gode fettet

Sørg for å få i deg sardiner, laks og olivenolje. Det setter umiddelbart fart på fordøyelsen.